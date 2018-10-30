Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Глава МИД Австрии посетит Москву в начале декабря

159
0 Оставить комментарий

Глава МИД Австрии посетит Москву в начале декабря

Москва, 30 октября. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена посетить Москву в начале декабря, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.  

«В начале декабря мы ждем с визитом в Москву госпожу Кнайсль», — заявил Любинский.

По словам российского дипломата, предполагается, что главы МИД России и Австрии подготовят совместное заявление, в котором определят некоторые параметры того, как будет работать «Сочинский диалог». Любинский напомнил, что первая встреча представителей российской и австрийской стороны форума прошла в минувший понедельник, сообщил РИА Новости.  

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое