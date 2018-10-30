Глава МИД Австрии посетит Москву в начале декабря

Москва, 30 октября. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена посетить Москву в начале декабря, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

«В начале декабря мы ждем с визитом в Москву госпожу Кнайсль», — заявил Любинский.

По словам российского дипломата, предполагается, что главы МИД России и Австрии подготовят совместное заявление, в котором определят некоторые параметры того, как будет работать «Сочинский диалог». Любинский напомнил, что первая встреча представителей российской и австрийской стороны форума прошла в минувший понедельник, сообщил РИА Новости.