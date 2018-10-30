На Украине начали проверку из-за застрявших в порту под Одессой овец

Киев, 30 октября. Госпотребслужба Украины начала внутреннюю проверку в связи с инцидентом с большегрузом с овцами, которых на протяжении двух недель удерживали в порту Ильичевска в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рабочая группа в течение двух недель обеспечит проведение проверки на соблюдение действующего на Украине законодательства при помещении на карантин и оформлении документов на поголовье овец.

При этом в ведомстве отметили, что животные предназначались для экспорта в Турцию.

Напомним, 300 овец застряли в торговом порту «Черноморск», расположенном в Одесской области, так как фуру с животными из-за бюрократической волокиты более 14 дней не пропускали на территорию Украины​​​. При этом часть животных уже погибла, живые овцы оставались голодными в грузовике с трупами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне волонтеры выразили желание выкупить выживших овец. По их словам, активисты уже нашли потенциального покупателя.