ЕС предлагает передать СММ ОБСЕ мониторинг ситуации в Азовском море

Брюссель, 30 октября. Евросоюз может поручить ОБСЕ мониторить обстановку в Азовском море. По задумке европейских чиновников, следить за ситуацией в регионе должна будет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, однако для этого необходимо будет внести изменения в мандат СММ.

«ЕС запросил в постоянном совете ОБСЕ, чтобы СММ отслеживала сообщения о ситуации на местах в связи с развитием событий в Азовском море», — рассказал неназванный сотрудник ЕС.

По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ, которые в настоящий момент работают на территории Донбасса, должны иметь технические средства и возможность для того, чтобы следить за развитием событий в Азовском море, передает РИА Новости.

Ситуация в Азовском море осложнилась после того, как украинцы задержали два российских судна — «Норд» и «Механик Погодин». Россия в ответ начала досматривать все украинские корабли и суда, идущие в украинские порты, что привело к задержкам рейсов. После этого Киев начал перебрасывать в Азовское море бронекатера, оправдывая свои действия «российской агрессией».

На днях Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает ужесточение антироссийских санкций в случае эскалации конфликта в Азовском море. Таким образом, любые провокационные действия с украинской стороны могут при вести к введению дополнительных ограничений в отношении России.