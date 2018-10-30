Стало известно количество стран со «спящими ячейками» террористов

Москва, 30 октября. Так называемые «спящие ячейки» террористов продолжают существовать более чем в 60 стран мира, заявил во вторник представитель Антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев.

«По некоторым экспертным оценкам, «спящие ячейки» террористов существуют более чем в 60 странах мира», — сказал он.

Григорьев добавил, что при этом страны Содружества независимых государств не являются исключением.

В настоящее время борьба с терроризмом активно ведется на Ближнем Востоке. Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что отряды террористов с тяжелым вооружением сохраняют свое присутствие в Идлибе. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.