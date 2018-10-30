Порошенко обсудит с Меркель ситуацию в Донбассе и на Азовском море

Киев, 30 октября. В четверг в Киеве состоится встреча украинского президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как говорится в сообщении пресс-службы главы Украины, будут рассмотрены вопросы сотрудничества, ситуация в Керченском проливе, на Азовском море и в Донбассе.

В сообщении отмечается, что Порошенко и Меркель скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей. Президент Украины также затронет тему укрепления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и ФРГ.

Ситуация в Азовском море обострилась в начале 2018 года после серии захватов украинскими пограничниками российских кораблей, среди которых траулер «Норд» и танкер «Механик Погодин». РФ расценила действия Киева как «морской терроризм» и ответила усилением пограничных досмотров в своей части морской акватории.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы. Украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства и заявляет о «тупиковой ситуации».