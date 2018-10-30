«Будет аншлаг!» – театральная премия «Золотой софит» по итогам сезона 2017-2018. ФАН-ТВ
В Петербурге прошла XXIV церемония награждения «Золотой софит». Местом проведения мероприятия стал ТЮЗ имени А.А. Брянцева.
«Золотой софит» – это высшая театральная премия Санкт-Петербурга, которая включает в себя 32 номинации в четырёх разделах: драматический театр, музыкальный театр, негосударственный театр и кукольный театр.
«Вы посмотрите. Тут и взрослые, и молодёжь. У нас ведь не только здесь сугубо театральная публика. Здесь и простой зритель, наш петербургский, люди других профессий, которые любят театр, интересуются им. Все они с нетерпением ждут нашей ежегодной традиционной церемонии. И вот сегодня опять, я думаю, будет аншлаг!» – поделился впечатлениями Сергей Паршин, народный артист и лауреат Государственной премии.
Лауреаты премии определены тайным голосованием, которое проходило накануне церемонии награждения.
«У нас представлены и номинированы два спектакля. И вот пришли болеть за своих! Узнать какие-то новые лица, новые спектакли, на которые сами сходим, потому что, всё-таки, нужно знать своих в лицо», – рассказали о своих ожиданиях от церемонии Анна Лищенко и Анна Серпенева, артистки театра «Буфф».