В Минфине уточнили, как изменятся налоги на роскошь в России

Москва, 30 октября. Российское правительство не намерено менять налоги на «роскошь» в течение ближайших шести лет, заявили во вторник в пресс-службе Минфина РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ряд СМИ неверно поняли слова главы министерства Антона Силуанова о введении налога на роскошь. Как уточнили в Минфине, в интервью Владимиру Познеру Силуанов сообщил, что российские власти уже существенно подняли имущественные налоги для состоятельных людей, при этом о планах дополнительно увеличить налоговую нагрузку он не говорил, передает «Газета.ру».

«Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет завялена неизменность налоговых условий», — отметили в ведомстве.

На данный момент налог на недвижимость в России зависит от стоимости облагаемого имущества. В частности, недвижимость, цена которой превышает 300 миллионов рублей, облагается налогом 2%, при этом базовая ставка для жилья равняется 0,1%. Также повышенное налогообложение в России распространяется на автомобили стоимостью от трех миллионов рублей.

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