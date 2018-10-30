Киев, 30 октября. Киев призвал создать максимум проблем России на дипломатическом уровне, в это же время Украина должна сформировать площадки для информационной войны и атак, заявил бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Украинский генерал заявил, что, во-первых, Киеву в настоящее время нужно формировать и наращивать свои военно-морские силы, а во-вторых, создавать на дипломатических площадках проблемы, при которых Москва «откатит».

По его мнению, необходимо требовать, чтобы Россию исключили из Дунайской комиссии, как страну, у которой отсутствует выход к Дунаю.

«Почему бы нам не поднять вопрос об исключении России, почему бы нам не поднять вопрос по проливам в Босфоре, доктрине Монтре, потому что одна из черноморских стран захватывает территорию другой черноморской страны, ведет себя агрессивно», — заявил бывший глава СБУ.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после смены власти на Украине. В марте того же года Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей демократическим путем высказались за воссоединение. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает территорию «своей». Кроме того, украинская сторона поддержала введение западных санкций против РФ и фактически начала блокаду полуострова.

Также Киев обвинил Россию во «вмешательстве» в дела Украины. Украинское руководство утверждает, что якобы Москва является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Вооруженный конфликт произошел после госпереворота в стране, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев же начал вести против республик Донабасса военные операции. Россия неоднократно заявляла, что не является участником украинского конфликта, а заинтересована в урегулировании ситуации в стране.