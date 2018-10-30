Неизвестные забросили дымовую шашку в здание управления ФАС и Росимущества в Иркутске

Иркутск, 30 октября. Неизвестные злоумышленники забросили дымовую шашку в окно здания, где расположены управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росприроднадзора и Росимущества по Иркутской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По имеющейся информации, злоумышленники бросили дымовую шашку в открытое окно здания. В результате сработала пожарная сигнализация.

На место прибыли экстренные службы, всех работников региональных ведомств эвакуировали, сообщает «ФедералПресс».

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей и устанавливают личность злоумышленников.