В МЧС назвали количество домов, пострадавших от наводнения на Кубани

Краснодар, 30 октября. Более 2,5 тысячи домовладений в Краснодарском крае признаны пострадавшими от подтопления, которое возникло из-за сильных ливней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в этих домах проживают 6528 человек. Ранее из-за сильных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи произошло наводнение. Был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате подтопления погибли шесть человек, еще 60 получили травмы различной степени тяжести. О судьбе двух жителей Кубани неизвестно до сих пор.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, признано пострадавшим 2501 домовладение. В список для выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей включили 2802 человека. Еще 944 человека получат выплаты по частичной утрате имущества в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, 781 человек получит по 100 тысяч рублей из-за полной утраты имущества.