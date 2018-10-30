Около 20 «спящих ячеек» террористов выявили на Северном Кавказе в 2018 году



Москва, 30 октября. Порядка 20 «спящих ячеек» международных террористов разоблачили спецслужбы на Северном Кавказе с начала года.

«Только на Северном Кавказе пресечена деятельность около 20 так называемых спящих ячеек МТО и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей», — рассказал в интервью журналистам представитель Антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев.

Он отметил, что большая часть тех боевиков, которые уцелели, будут возвращаться из горячих точек, в том числе из Сирийской Арабской Республики, в страны Европейского союза и СНГ.

Ранее сотрудники ФСБ разоблачили в Татарстане экстремистов, планировавших совершить «ряд резонансных акций» на территории России, а затем уехать в Сирию. Члены законспирированной террористической ячейки вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.