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Пассажирский автобус перевернулся под Тулой, есть жертвы

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Пассажирский автобус перевернулся под Тулой, есть жертвы

Тула, 30 октября. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате опрокидывания автобуса «ПАЗ» в Богородицком районе Тульской области. Об этом рассказал во вторник представитель экстренных служб региона.

«Предварительно, пострадали три человека, один из них погиб», — отметил источник.

В региональном главке МЧС заявили, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса «ПАЗ» в деревне Ломовка поступило в 08.35 по местному времени. В ликвидации последствий аварии были задействованы шесть человек и две единицы техники.

«По предварительной информации, пассажирский автобус «ПАЗ» на скользкой дороге не справился с управлением и совершил опрокидывание», — передает РИА Новости слова собеседника.

Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находились порядка 10 человек, среди которых несколько педагогов из местной школы. На данный момент выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Автор: Алексей Громов
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