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Устроивший стрельбу в парламенте ЦАР депутат предстанет перед судом

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Устроивший стрельбу в парламенте ЦАР депутат предстанет перед судом

Банги, 30 октября. Депутат парламента ЦАР Ромбот Альфред Йекат, накануне устроивший стрельбу в законодательной палате страны, предстанет перед судом. Он уже лишен депутатской неприкосновенности, сообщают местные СМИ.

Экс-лидер одной из военизированных структур ЦАР, депутат Ромбот Альфред Йекат, как ранее писало Федеральное агентство новостей, не собирался никого ранить. Йекат стрелял в воздух, что, по одной из версий, стало результатом чрезвычайно эмоциональной реакции на проходившее голосование. Теперь он ответит перед судом республики за то, что совершил общественно-опасное действие.

Инцидент, напомним, не помешал избранию кандидата от мусульман Лорана Нгона Бабе спикером парламента ЦАР. Ранее в отставку ушел теперь уже экс-глава парламента Карим Мекасуа. Ранее, отметим, западные СМИ усилили информационную атаку, касающуюся ситуации в Центральноафриканской республике, в частности проходящих в стране выборов.

Автор: Федор Веснин
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