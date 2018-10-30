«Местное население нужно привить»: Онищенко назвал причины заражения сибирской язвой на Украине

Роспотребнадзор опубликовал информацию об эпидемиологической обстановке на Украине. Ведомство просит учитывать россиян, планирующих посетить страну, в частности Одесскую область, что существует угроза сибирской язвы в регионе. По данным Роспотребнадзора, опубликованным на официальном сайте, в конце октября стало известно о случае заражения коровы сибирской язвой в одной из деревень Саратского района в Одесской области.

«Муниципальные власти Одесской области уведомили в конце октября 2018 года о сибирской язве, выявленной у коровы в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района (Одесская область, Украина). Специалисты, прибывшие по экстренному вызову хозяина животного, диагностировали сибирскую язву», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации службы по надзору, среди жителей деревни заболевших сибирской язвой нет. Отмечается, что на месте заражения проведены все необходимые мероприятия по локализации вспышки и введен запрет на вывоз молочной и мясной продукции из населенного пункта.



В конце сентября в Саратском районе уже был зарегистрирован случай заражения сибирской язвой, когда в личном хозяйстве от животного заразились пять человек. На данный момент связь между двумя вспышками не выявлена.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал Федеральному агентству новостей о причинах появления заболевания на Украине.

«Назвать это вспышкой нельзя, это групповое заболевание. Скорее всего, это забой заведомо больного животного, который произошел без соблюдения норм предосторожности. Приписка о том, что уезжать нельзя и не рекомендуется въезжать, излишняя. Причина состоит в том, что, скорее всего, в частных подворьях не прививается скот, наблюдение за сибироязвенным скотомогильником, который наверняка известен местному населению, не ведется или не соблюдаются требования на запрет выгула скота на этих территориях», — пояснил собеседник агентства.

По словам Геннадия Онищенко, ситуация в Одесской области не критичная, всем, кто захочет отправиться туда, нужно просто быть бдительным и осторожным. Дополнительные меры защиты не потребуются.

«Нельзя сказать, что это катастрофическая ситуация, даже при той расхлябанности и отсутствии управляемости не только Одесской области, но и всей Украины. Однако это не значит, что меры не нужно принимать. В данном случае, к сожалению, эти ситуации довольно часто происходят. Если кто-то действительно окажется в этом районе Одесской области, то надо помнить об этом, носить маску не нужно, прививаться тоже. Естественно, нельзя заниматься выпасом скота, если кто-то поедет с этой целью из Москвы в Одесскую область — чтобы пасти крупный или мелкий рогатый скот», — заметил Онищенко.

Опасности эпидемии нет, однако жителям населенного пункта, где произошло заражение, нужно пройти вакцинацию.

«Расширения ареала я не вижу, тем не менее сибирская язва — это инфекционное заболевание, которое является опасным, об этом надо помнить. Местное население, которое находилось в непосредственной близости подворья в деревне, нужно привить», — заключил депутат ГД.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.