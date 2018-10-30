СК РФ возбудил уголовное дело после ЧП с доком в Мурманске

Москва, 30 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после аварии на доке в Мурманске, где ремонтировали крейсер «Адмирал Кузнецов», по факту нарушения правил безопасности. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, отметили в СК РФ.

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ на судорем... https://t.co/m5Y90bQXBt — Следственный комитет (@sledcom_rf) 30 октября 2018 г.

Напомним, в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50. Известно, что инцидент произошел во время доковых работ, в результате перебоя в подаче электрической энергии цистерны ПД-50 заполнились и док моментально ушел под воду. Представитель АО «82-й судоремонтный завод» подчеркнул, что авианесущий крейсер совершенно не пострадал, его уже отбуксировали к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали четверо человек, их госпитализировали в медсанчасть «Севрыба» и городскую больницу. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила ранее, что еще один человек считается пропавшим, его поиски ведут специалисты.