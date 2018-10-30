Донбасс: семь жилых домов повреждены из-за обстрела ВСУ на западе Донецка

Донецк, 30 октября. Украинские силовики за минувшие сутки обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка. Об этом рассказал глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, во вторник утром ВСУ накрыли огнем Старомихайловку. В результате обстрела семь жилых домов по улице Жуковоского получили повреждения. В строениях разрушен фасад, разбиты стекла.

По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года. После государственного переворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости.

За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек. Украинская сторона регулярно нарушает минские соглашения и обстреливает Донбасс.