«Роснефть» может начать поставку нефти госфонду Китая

Москва, 30 октября. «Роснефть» может начать поставлять нефть дочерней компании госфонда Китая CITIC Resources. Контракт с российской компанией может достаться CITIC Resources после краха частной китайской компании CEFC.

«Роснефть» подписала договор о поставках нефти на пять лет с CEFC China в сентябре 2017 года. Ежегодно российская компания должна была продавать китайскому партнеру по 10 миллионов тонн нефти. Предполагалось, что при отсутствии взаимных претензий контракт может быть продлен еще на пять лет. Однако в мае этого года финансовая ситуация в CEFC China осложнилась, передают «Ведомости».

Как сообщили источники издания, в настоящее время ведутся переговоры о перезаключении контракта с «Роснефтью». По некоторым данным, соглашение может перейти CEFC Singapore, однако в конечном счете достанется CITIC Resources.

В CITIC Resources сообщения о возможном контракте с «Роснефтью» пока не прокомментировали. Компания специализируется на добыче ресурсов и торговле нефтью, нефтепродуктами, алюминием и углем.