Медведев отметитл просветительскую функцию Музея Востока

Москва, 30 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного музея искусства народов Востока со столетием. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте кабмина.

Медведев напомнил, что история музея — это история меценатов, коллекционеров, археологов и других деятелей, которые благодаря своему кропотливому труду собирали и пополняли коллекции.

Глава правительства добавил, что выставки и экспозиции в музее показывают все разнообразие культур народов Востока. Среди представленных экспонатов скульптуры, шедевры декоративно-прикладного искусства, живописи и графики. Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день музей представляет собой не только собрание редких экспонатов, но и является крупнейшим научно-исследовательским и просветительским центром.

«Желаю вам новых успехов, интересных выставок, проектов, больших творческих удач и всего наилучшего», — говорится в телеграмме.

Напомним, 30 октября музей Востока празднует столетие.