ФСБ показала видео захвата в Татарстане связанных с ИГ экстремистов

Москва, 30 октября. Видео задержания в Татарстане членов законспирированной террористической ячейки, которая координировалась с террористической группировкой «Исламское государство»1, было опубликовано Центром общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Видеоролик длится две минуты. На нем можно увидеть, как сотрудники спецназа проводят задержание экстремистов в поле, а после и на складе. Далее показаны документы террористов, стрелковое оружие и патроны к нему.

По данным ФСБ, члены группы вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора. Они планировали совершить ряд резонансных акций в России, после чего присоединиться к террористам в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, деятельность организации была пресечена в рамках проведенной в Татарстане специальной операции, в которой также приняли участие сотрудники МВД и Росгвардии.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.