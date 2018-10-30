Спасатели нашли тела 10 погибших при крушении Boeing-737 в Индонезии

Джакарта, 30 октября. Спасательные службы нашли тела десяти погибших в результате крушения самолета Boeing-737 MAX возле берегов Индонезии. Об этом пишет издание The Straits Times.

По имеющимся данным, в Джакарту прибыла команда специалистов из Сингапурского бюро по расследованию безопасности транспорта. Они планируют принять участие в поисках с применением подводного оборудования, передает телеканал «360».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов взяли у родственников погибших образцы ДНК. В ближайшее время их сопоставят с ДНК погибших при крушении, пишет News.ru.

Как сообщала «Газета.Ru», пассажирский самолет пропал с радаров практически сразу после вылета из аэропорта. На его борту находились 189 человек. По некоторым данным, экипаж бота запрашивал возвращение в воздушную гавань перед тем, как самолет перестал выходить на связь. При крушении никто не выжил.