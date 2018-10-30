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Один человек пропал после аварии на доке в Мурманске

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Один человек пропал после аварии на доке в Мурманске

Мурманск, 30 октября. Специалисты ведут поиски одного пропавшего после затопления в Мурманске плавучего дока ПД-50, на котором проходил ремонт крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По ее словам, двое пострадавших в аварии обслужены амбулаторно, еще двоих госпитализировали в местные медицинские учреждения, они получают необходимую помощь в медсанчасти «Севрыба» и городской больнице.

«К сожалению, один человек до сих пор не найден», — рассказала губернатор в Instagram.

Ковтун при этом подчеркнула, что о причинах ЧП говорить преждевременно. В Мурманске назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы сделают следственные органы, добавила она.

Один человек пропал после аварии на доке в Мурманске

Напомним, во вторник стало известно о том, что в Мурманске из-за перебоя в подаче электроэнергии затонул один из крупнейших в мире доков ПД-50, где проходил ремонт российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Несмотря на аварийную ситуацию, крейсер штатно встал на воду и был отбуксирован на 35 СРЗ, где продолжатся работы по модернизации судна.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места затопления плавучего дока.

Автор: Екатерина Кухарева
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