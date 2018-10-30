Украину в любом случае ждет полный крах: эксперт прокомментировал страх Варшавы потерять гастарбайтеров

Польша очень обеспокоена возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы, в частности в Германию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщают польские СМИ, немецкий рынок труда может стать намного доступнее для жителей Украины. В Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, которые не входят в состав Европейского союза. По данным службы занятости, в таком случае около 59% украинцев выберут немецкие, а не польские компании.

«Это огромная угроза для польской экономики», — заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Кроме того, он отметил, что после смягчения немецкого миграционного законодательства нехватка кадров на польских компаниях может вырасти до 500 тысяч человек.

«Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Также это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний», — считает Инглот.

Украину ждет крах

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН опасения Варшавы потерять украинских рабочих. Он отметил, что «польской экономике стоит посочувствовать». С другой стороны, проблема трудовой миграции в век глобализма актуальна для всех стран.

«У нас тоже москвичи вряд ли будут мести улицы своего города за те же деньги, что таджики, или строить собственные дома за те же деньги, что украинцы или молдаване. Вот и поляки не хотят и не будут убирать клубнику за те деньги, которые в соседней стране, подвергаемой МВФ и собственными властями экономическому геноциду, считаются хорошими. Но, повторю, потребность в гастарбайтерах есть у всех: и у России, и Польши, и у Германии. Другой вопрос — не приводит ли использование дешевой иностранной рабсилы к безработице собственного населения. В той же Польше — не приводит», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, огромная часть трудоспособного населения Польши находится на заработках в Европе — и это уже общая проблема всех бывших соцстран, власти которых, строя у себя периферийный капитализм, по определению не могли конкурировать с развитыми капиталистическими странами, а значит обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни и элементарную занятость.

«Более того, они неизбежно становились объектами эксплуатации соседних развитых стран — как в плане ресурсов, так и в плане дешевой рабсилы. В этом плане польская экономика ничем не отличается от украинской, разве что она в разы мощнее, если у Украины вообще можно разглядеть какую-то экономику. И да, Польша член ЕС, так что потонуть ей, в отличие от Украины, просто не дадут. По мере увеличения потока гастарбайтеров на Запад, Украина будет все больше сама сталкиваться с нехваткой рабочих рук, только в отличие от Польши, ей их заменить нечем. Впрочем, а нужно ли? Повторю, об украинской экономике можно говорить разве что как о реликте», — добавил эксперт.

По словам исследователя, еще на заре Майдана неоднократно называлось количество населения, которое должно остаться в стране в ближайшие десятилетия — ровно столько, сколько нужно для обслуживания технологических процессов в ходе эксплуатации природных ресурсов западными компаниями. Остальные должны или уехать, или умереть от голода, холода или войны.