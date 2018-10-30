ФСБ в Татарстане разоблачила исламистов, планировавших теракты в России

Москва, 30 октября. Сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили в Татарстане злоумышленников, планировавших совершить «ряд резонансных акций» на территории страны, а затем уехать в Сирию. Об этом говорится в сообщении Центра общественный связей ФСБ РФ.

Отмечается, что деятельность организации была пресечена в рамках проведенной в Татарстане специальной операции, в которой также приняли участие сотрудники МВД и Росгвардии. Благодаря совместной работе была разоблачена законспирированная ячейка боевиков, которая имела связи с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1. Задержаны 18 человек.

Силовики обнаружили след ячейки, которой руководили главари ИГИЛ1 из-за рубежа. Один из участников преступной группы был задержан в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах. Одновременно проводилось задержание еще шести участников организации. Кроме того, силовики поймали 11 граждан, попавших под влияние злоумышленников.

По 18 адресам были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, в помещениях хранилась экстремистская литература и атрибутика ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.