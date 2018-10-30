Киев уйдет под воду: украинский эколог предупредил о неминуемой катастрофе

Киев, 30 октября. Украину предупредили о катастрофе: Киев неминуемо уйдет под воду. Это произойдет в случае масштабного паводка, предупредил эколог Международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек» Алексей Василюк.

Специалист напомнил, что такие паводки повторяются на Украине каждые 30 лет, но точную дату стихийного бедствия предсказать невозможно.

«Когда может произойти паводок? В любое время, когда идет много дождей. <…> И когда сходит паводок на Днепре и на Десне, тогда именно в Киеве может состояться самый большой паводок на Украине. Обе реки текут с заболоченных регионов Беларуси и России, где больше снега. И поэтому такой паводок может произойти в любое время», — пояснил Василюк в комментарии изданию «Апостроф».

По его словам, об этой угрозе ведут разговоры вот уже последние десять лет, начиная с 2008 года, но толку от них мало и никаких сдвигов, конечно, нет.

«Никто не будет сносить дома политиков и чиновников в Конча-Заспе. Это очевидно. В среднем раз в 30 лет на Днепре происходит большой паводок», — добавил эколог.

По словам Василюка, последний раз такие паводки случались в 1970 и 1971 годах, когда еще левый берег Киева не был застроен и село Троещина так затопило, «что дома стояли в воде по крышу».

Он отметил, что попробовать взять ситуацию под контроль можно с помощью каскада водохранилищ.

«Например, начать резко спускать водохранилища, которые находятся ниже. Но ниже Каховки водохранилищ нет, — в таком случае затопит все села, которые стоят на берегах Днепра ниже Каховки. А там никто за это не поблагодарит, у них и так там постоянно происходят подтопления», — посетовал он.

В случае, если еще на несколько метров спустить водохранилища, то, по словам Василюка, «там вообще все поплывет». Однако, как добавил он, «это уже не Киев — там немного людей живет».

«Соответственно, если уменьшить уровень воды заранее, то можно избежать паводка», — уверен он.

При этом эколог тут же оговорился, что без контроля остается Десна, и в случае большого паводка, вода потечет через Троещину на левый берег Киева. Василюк отметил, что специалисты ранее моделировали ситуацию, что будет, если паводок достигнет уровня 1970 года.

«В результате наших подсчетов получается следующая картина — затапливается почти весь левый берег, весь Подол, Оболонь», — подчеркнул он.

Особая опасность, по мнению Василюка, грозит Конча-Заспе, историческому району на юго-востоке Киева. Его территория включает в себя поселки городского типа: Чапаевка, Плюты и Козин, леса и парки вдоль правого берега Днепра. Дома здесь, по его словам, стоят просто на «куче песка».

Для сравнения он привел игры детей на пляже, когда они строят песчаные замки, а их смывает вода.

«А это точно тот же песок из русла Днепра, просто большая куча, на которой стоят дома. То есть если будет паводок, то в результате дома будут стоять на сваях, или же они обрушатся», — подчеркивает Василюк.

Эколог пояснил, что песок там ничем не закреплен: «гора песка большой площади (от Киева до Козина), которую очень легко размоет большая вода».