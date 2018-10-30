Трамп готов вновь сразиться с Клинтон на президентских выборах

Вашингтон, 30 октября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не против сразиться с бывшим госсекретарем Хилари Клинтон на президентских выборах в 2020 году. Об этом глава США заявил в интервью телеканалу FoxNews.

Трамп признался, что ему нравятся все кандидаты от Демократической партии, и ему будет интересно сразиться на выборах президента США с любым.

«Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться», — заявил он.

Ведущая упомянула Клинтон, которая два года назад проиграла Трампу в борьбе за президентское кресло. Американский лидер отметил, что был бы «счастлив» вновь побороться с Клинтон за пост президента Соединенных Штатов.

Напомним, в 2016 году победу на выборах президента США одержал Трамп. Он набрал 304 голоса выборщиков, Клинтон — 227.

Ранее Клинтон в интервью интернет-сайту Recode сообщила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году, однако затем заявила, что «хотела бы быть президентом».