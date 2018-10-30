Сирия: РФ за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Хама и Латакия

Дамаск, 30 октября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства России, опубликованном на сайте Минобороны.

#Сирия

Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации (30 октября 2018 г.) https://t.co/ITfrqA9OYL pic.twitter.com/3SzDn1dceD — Минобороны России (@mod_russia) October 30, 2018

По имеющимся данным, российские военные за прошедший день зафиксировали четыре случая стрельбы в провинциях Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе оборонного ведомства РФ.

Уточняется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хама.