Киевский патриархат приказал молиться за патриарха Варфоломея

Киев, 30 октября. Синод так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата принял решение «временно провозглашать молитву» за Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом говорится на сайте УПЦ КП.

Отмечается, что решение было принято из-за сложившихся обстоятельств. Отмечается, что в кафедральных соборах на богослужениях будут возносить «отдельные молитвенные просьбы» за патриарха Варфоломея.

Напомним, на Украине сейчас действует одна каноническая Украинская православная церковь. Она является самоуправляемой церковью в структуре Московского патриархата. Кроме того, в стране появились две неканонические церковные организации — это Украинская православная церковь Киевского патриархата, а также Украинская автокефальная православная церковь.

Напомним, ранее в РПЦ решили прекратить евхаристическое общение с Константинополем.

Ранее Варфоломей запустил процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей — Филарета и Макария.