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Около 75% Венеции оказалось под водой из-за шторма

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Около 75% Венеции оказалось под водой из-за шторма

Москва, 30 октября. Около 75% территории Венеции оказалось под водой из-за шторма. К резкому повышению уровня воды привели сильные ветра, передает агентство ANSA.

Для передвижения по городу местные власти сооружают временные мосты и наплавные тротуары. По оценкам специалистов, накрывшее Венецию наводнение является сильнейшим с 2012 года.

В понедельник уровень воды в Венеции составил 156 сантиметров над уровнем моря. Из-за стихии доступ к центральной городской площади Святого Марка закрыт. В Италии не исключают, что вода может подниматься дальше и достичь показателей 1966 года, когда уровень воды составил 182 сантиметра над уровнем моря.

По последним данным, жертвами наводнения стали семь человек. По оценкам экспертов, к резкому подъему воды могли привести добыча газа вблизи Венеции, глобальное потепление или подъем воды в Венецианской лагуне.

Автор: Василий Котов
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