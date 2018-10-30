Сирия: ФАН публикует видео возвращения беженцев в Хаму, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 30 октября. Продолжается возвращение сирийских семей через гуманитарный коридор Абу-Духур в юго-восточной части провинции Идлиб. Впоследствии люди отправляются в освобожденные от незаконных вооруженных формирований населенные пункты Алеппо, Хамы и Идлиба, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам источника, прибывшим сирийцам тут же оказывали медицинскую помощь, предоставляли воду и продукты. Вернувшиеся семьи прибыли из районов на окраине Идлиба, которые на данный момент продолжают находиться под контролем террористических группировок.

По словам беженцев, число людей, которые хотят вернуться в свои дома, постоянно увеличивается. Простой народ стремится покинуть территорию, несмотря на постоянные попытки боевиков их запугать. К счастью, усилиями сирийской правительственной армии на большей территории Сирии сейчас царит безопасность и порядок.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что пункт пропуска «Абу-Духур» был открыт по взаимной договоренности между сирийской и турецкой сторонами для вывода внутренне перемещенных лиц из Идлибской зоны. Его общая пропускная способность составила до 1500 человек. Кроме того, «Абу-Духур» способен пропустить 30 единиц техники в сутки.

Несмотря на сильнейшую усталость, все больше и больше людей пользуются гуманитарным коридором для возвращения на родину. Сейчас у них появилась уверенность в счастливом и безопасном будущем.

В данный момент сирийские власти активно занимаются восстановлением разрушенной террористическими группировками инфраструктуры в освобожденных провинциях. Они ремонтируют социальные объекты, водопровод, канализацию, автомобильные трассы, электрические сети, телефонную связь. Вернувшиеся сирийские жители самостоятельно восстанавливают свои дома практически с нуля. Группы волонтеров помогают отстраивать заново школы и больницы.