Настоял и додавил: в Киеве рассказали, как Гройсман ловко перекинул повышение тарифов на Порошенко

Киев, 30 октября. Президент Украины Петр Порошенко не мог избежать повышения тарифов на газ, поскольку отказ от выполнения условий Международного валютного фонда (МВФ) означал бы дефолт. Такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Во время пресс-конференции в Киеве эксперт заявил, что повышения цен на ресурс теоретически можно было бы избежать, однако Порошенко никогда не пошел бы на это в условиях президентской компании.

«Он просто настоял и додавил Гройсмана. Потому что альтернатива – дефолт, означает выбывание президента из гонки», — отметил Карасев.

Он добавил, что дефолт, подразумевающий девальвацию, дефицит денежных средств в стране и даже макрофинансовый кризис, означает полное отсутствие шансов у действующего президента.

«Даже при «вере, мове и армии». Понятно, что президент не мог на это пойти», – констатировал Карасев.

В то же время он указал на то, что Порошенко «надавил» на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, чтобы ответственность за рост тарифов легла на главу правительства. По словам специалиста, Гройсман лишь «сделал вид», что взял ответственность за себя, однако решение принималось вовсе не им, а кабмином, который управляется президентом страны.

«Гройсман лично не подписывал это (распоряжение о повышении цен на газ. – Прим. ФАН), а прикрылся коллективным решением кабмина. И Гройсман ловко перекинул это (повышение тарифов. — Прим. ФАН) на действующую власть, на президентскую команду (Порошенко. — Прим. ФАН)», – заключил Карасев.

Напомним, кабинет министров Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ на 23,5% с 1 ноября, пишет «Газета.ru». Стоит отметить, что повышение тарифов правительство оттягивало довольно долгое время, а Гройсман обещал, что оно обойдется «минимальными потерями». Рассмотрение этого вопроса в Киеве решили отложить до 27 октября, продлевая таким образом действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен. Однако позднее стало известно, что с 1 ноября украинцы будут платить 8,5 тысячи гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров газа.

Повышение цены на газ для украинских жителей является одним из условий предоставления МВФ финансовой помощи Киеву. Кроме того, от украинских властей ожидают создания в стране антикоррупционного суда.