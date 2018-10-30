Пропавшего в Курской области семилетнего школьника нашли убитым

Курск, 30 октября. В Курской области обнаружено тело пропавшего семилетнего мальчика. Как сообщает региональный главк Следственного комитета, полиция задержала подозреваемого в убийстве, которым оказался сосед ребенка по подъезду.

В минувший вторник в городе Железногорск пропал семилетний мальчик. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, поисками школьника занимались около 350 человек.

Вскоре был установлен подозреваемый — 39-летний местный житель. 23 октября он заманил мальчика к себе в квартиру, где изнасиловал его и убил ножом. Впоследствии он спрятал тело в лесопосадке в село Трояново.

Подозреваемый задержан, в настоящее время ведется его допрос.