Более 100 человек попали в список целей подозреваемого в рассылке бомб в США

Вашингтон, 30 октября. Свыше сотни человек попали в список потенциальных целей, который составил подозреваемый в рассылке взрывных устройств в США. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Pipe bomb package suspect made his first appearance before a federal judge in Miami, as law enforcement sources revealed that he kept a list of more than 100 potential targets. https://t.co/iERb6wJEJi — NBC News (@NBCNews) October 30, 2018

Согласно информации телеканала, специальные службы США планируют предупредить политиков, предпринимателей и представителей шоу-бизнеса и СМИ из списка Сизара Сайока о том, что он хотел отправить им посылку с самодельным взрывным устройством (СВУ) или белым порошком.

Как ранее сообщал Infox.ru, президента США Дональда Трампа обвинили в провокации с рассылкой посылок с бомбами.

Напомним, 24 октября бомбы были обнаружены в доме Хиллари и Билла Клинтон, а также экс-главы США Барака Обамы.