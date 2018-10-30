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Более 100 человек попали в список целей подозреваемого в рассылке бомб в США

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Более 100 человек попали в список целей подозреваемого в рассылке бомб в США

Вашингтон, 30 октября. Свыше сотни человек попали в список потенциальных целей, который составил подозреваемый в рассылке взрывных устройств в США. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации телеканала, специальные службы США планируют предупредить политиков, предпринимателей и представителей шоу-бизнеса и СМИ из списка Сизара Сайока о том, что он хотел отправить им посылку с самодельным взрывным устройством (СВУ) или белым порошком.

Как ранее сообщал Infox.ru, президента США Дональда Трампа обвинили в провокации с рассылкой посылок с бомбами.

Напомним, 24 октября бомбы были обнаружены в доме Хиллари и Билла Клинтон, а также экс-главы США Барака Обамы.

Автор: Алексей Громов
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