Донбасс: ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Донецк, 30 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом во вторник сообщил журналистам представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Он отметил, что киевские военные выпустили по территории ДНР три мины, а также пускали в ход стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Согласно статистическим данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч в Минске контактной группы, но Украина систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

В минувший понедельник в ДНР сообщили о 22 нарушениях режима прекращения военных действий со стороны ВСУ.