ВСУ два раза за сутки открывали огонь по позициям ЛНР
Луганск, 30 октября. Вооруженные силы Украины два раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Украинские силовики, по данным представителей республики, открывали огонь по районам поселка Голубовское и села Калиновка. При обстреле ВСУ использовали вооружение БМП.
Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов оценил обстановку в Донбассе, где ВСУ планируют менять тактику ведения военных действий.