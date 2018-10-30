Луганск, 30 октября. Вооруженные силы Украины два раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Украинские силовики, по данным представителей республики, открывали огонь по районам поселка Голубовское и села Калиновка. При обстреле ВСУ использовали вооружение БМП.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов оценил обстановку в Донбассе, где ВСУ планируют менять тактику ведения военных действий.