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В ОСК рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» после аварии на доке в Мурманске

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В ОСК рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» после аварии на доке в Мурманске

Москва, 30 октября. Крейсер «Адмирал Кузнецов», который проходил ремонт на затонувшем во вторник доке ПД-50, не получил серьезных повреждений, рассказали в Объединенной судостроительной компании.

Как уточнили в ОСК, в настоящее время судно находится у причала филиала «35 судоремонтный завод» Центра судоремонта «Звездочка», специалисты осматривают крейсер.

«По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил», — приводит слова представителя ОСК РИА Новости.

В ОСК рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» после аварии на доке в Мурманске

Судостроители отметили, что, несмотря на аварийную ситуацию, «Адмирал Кузнецов» штатно встал на воду и был отбуксирован на 35 СРЗ, где продолжатся работы по модернизации судна.

Ранее сообщалось, что в Мурманске из-за перебоя в подаче электроэнергии затонул один из крупнейших в мире доков ПД-50, где проходил ремонт российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Автор: Василий Котов
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