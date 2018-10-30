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Житель ЛНР подорвался на неизвестном предмете

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Житель ЛНР подорвался на неизвестном предмете

Луганск, 30 октября. Мирный житель Луганской народной республики пострадал при взрыве неизвестного предмета на своем приусадебном участке. Как рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР, инцидент произошел в городе Перевальск.

Мужчина 1960 года рождения находился на приусадебном участке. Во время сжигания мусора и сухой травы произошел взрыв неизвестного предмета. Житель ЛНР получил осколочные ранения. Его доставили в республиканскую больницу в состоянии средней тяжести, передает Луганский информационный центр.

Напомним, несколько дней назад на мине подорвался автомобиль компании «Вода Донбасса», который направлялся для выполнения ремонтных работ на водоводе Горловка — Торецк.

Автор: Тимур Румянцев
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