Восемь граждан Молдавии госпитализированы после ДТП в Тверской области

Тверь, 30 октября. Восемь граждан Молдавии, по предварительным данным, госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Тверской области. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в 00.55 по московскому времени на 195-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия». Отмечается, что в микроавтобусе ехали 13 человек, все они получили травмы и были доставлены в лечебные учреждения. 12 из них — пассажиры, а один — водитель.

Известно, что иностранцы ехали в сторону Латвии. Микроавтобус попал в аварию в двух километрах западнее деревни Старое. По предварительным данным, из-за гололедицы он съехал в кювет.

Как пишет РИА Новости, травмированные госпитализированы в Центральную районную больницу Ржевского района, а также в Зубцовскую больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.