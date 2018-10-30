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Назван топ-5 регионов, откуда люди переезжают в Москву

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Назван топ-5 регионов, откуда люди переезжают в Москву

Москва, 30 октября. Примерно треть просмотров объявлений с квартирами в российской столице и Московской области приходится на жителей других регионов. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ЦИАН.

По данным специалистов, чаще всего квартирами в столице интересовались жители Петербурга — 15%, Краснодарского края — 9% и Башкортостана — 5,5%.

В топ-5 также попали Свердловская область — 4,6% и Татарстан — 3,5%.

В материалах отмечается, что меньше всего потенциальных покупателей московской недвижимости проживает в республиках Северного Кавказа, а также на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

В начале этого месяца Минстрой назвал регионы с самыми высокими ценами на жилье. В топ-3 оказались Москва, Северная столица и Сахалинская область.

Автор: Алексей Громов
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