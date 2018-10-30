«Джентльмены опомнились»: в Совфеде ответили на доклад США о «нарушениях РФ ДРСМД»

Американский президент Дональд Трамп попросил госсекретаря во взаимодействии с министрами обороны, финансов и торговли, директором нацразведки сделать доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для конгресса. Об этом сообщается в документе, подготовленном Белым домом.

«Властью, возложенной на меня в качестве гаранта конституции и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 301 главы 3 Кодекса Соединенных Штатов, я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год», — следует из официального поручения Трампа.

Раздел 1244 будет посвящен «комплексным ответным мерам на нарушение Россией договора о РСМД».

Отметим, что американские власти ранее заявили, что США не будут продолжать действовать согласно договору о РСМД и выйдут из него, поскольку Москва его якобы нарушает.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что подобные поручения Трампа не более чем попытка как-то оправдать разрыв американских властей с ДРСМД.

«Как настоящие джентльмены американцы желают всему миру явить неоспоримые доказательства того, что они бедные несчастные агнцы, которые вынуждены выйти из ДРСМД, потому что Россия, которая последние 4 года виновата во всем, первой нарушила этот договор. Сначала Трамп поторопился и обозначил, что США выходят из соглашения, а потом все же опомнился, что они джентльмены, и им надо продемонстрировать причину, чтобы никто не обвинял в том, что они не выдерживают ни одного взятого на себя обязательства. Задача заключается не в объективном расследовании, а в сфабрикованных документах, которые являлись бы прикрытием для действий США во время выхода из ДРСМД», — отметил собеседник агентства.

В конгрессе США уже звучали призывы разработать законопроект, который мог бы прямо обвинить Россию в нарушении документа, что позволило бы Вашингтону беспрепятственно выйти из него так же, как ранее было с соглашением по ПРО.

Москва отмечала, что четко соблюдает положения договора и не нарушает обязательства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что у российской стороны есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения ДРСМД.

Например, Соединенные Штаты размещают на военных базах в Румынии и Польше установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Кроме того, в Москве указывают, что в Соединенных Штатах разрабатывают ударные беспилотники, а также спонсируют создание крылатой ракеты наземного базирования.

Депутат ГД так же подметил, что в США активно разворачивают производство в сфере обороны.