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Умер таджикский актер Марат Арипов

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Умер таджикский актер Марат Арипов

Душанбе, 30 октября. Народный артист Таджикистана, актер и режиссер Марат Арипов умер в понедельник на 84-м году жизни в Душанбе. Об этом сообщает министерство культуры Таджикистана.

Отмечается, что артист скончался в понедельник, 29 октября. Он ушел из жизни после продолжительной болезни в столице страны — Душанбе.

Как пишет агентство Asia-Plus, скончался народный артист Таджикистана, киноактер и режиссер фильмов, ставших гордостью таджикского кинематографа.

Напомним, Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. Он стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикистана в возрасте 21 года. Славу актера принесла картина «Судьба поэта», где Арипов сыграл одного из основоположников персидской и таджикской литературы Рудаки. За роль в этом фильме он получил диплом Всесоюзного кинофестиваля 1960 года в Минске, а также был награжден премией Каирского кинофестиваля.

Умер таджикский актер Марат Арипов

Автор: Алия Садыкова
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