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Правительство Забайкалья отправлено в отставку

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Правительство Забайкалья отправлено в отставку

Чита, 30 октября. Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов принял решение об отправке правительства региона в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

«Осипов отправил правительство региона в отставку», — цитирует РИА Новости сообщение.

При этом в ведомстве подчеркнули, что отставка является техническим моментом и продиктована законодательством, поскольку члены правительства займут посты временно исполняющих обязанности только после вступления в силу соответствующего распоряжения.

Добавляется, что Осипов планирует провести встречи с каждым из членов правительства края, министрами и их заместителями для оценки профессиональных качеств. Врио главы региона указал на то, что стремится максимально использовать кадровый ресурс Забайкалья.

Правительство Забайкалья отправлено в отставку

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил Осипову о своем решении назначить его врио губернатора Забайкальского края. В то же время глава России принял отставку губернатора региона Натальи Ждановой. Указ о назначении Осипова был подписан президентом РФ 25 октября — с этого же дня он вступает в силу.

27 октября полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио губернатора Забайкальского края членам правительства региона.

Автор: Екатерина Кухарева
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