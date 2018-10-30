Стало известно, сколько россиян будут использовать 5G к 2025 году

Москва, 30 октября. К 2025 году Россия станет лидером среди стран СНГ по использованию сетей 5G. Об этом свидетельствуют результаты исследования Ассоциации GSMA «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018». Согласно ему, через семь лет пользоваться 5G будут 80% россиян.

«Результаты нашего исследования показывают, что Россия станет лидером среди стран СНГ по темпам распространения 5G-сетей, так как мобильные операторы активно инвестируют средства в их развитие», — пояснил генеральный директор GSMA Матс Гранрид.

По его словам, сети 5G способствуют развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. Также к 2025 году, согласно данным исследования, 5G будут использоваться в Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Узбекистане.

По прогнозам аналитиков, первые технологии на базе 5G в СНГ будут основаны на расширенной мобильной широкополосной сети. Это позволит увеличить скорость мобильного интернета в городских точках доступа и разгрузит сеть.