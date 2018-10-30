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Apple представит во вторник новые iPad и Mac

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Apple представит во вторник новые iPad и Mac

Москва, 30 октября. Во вторник в Нью-Йорке в Бруклинской Академии Музыки компания Apple проведет презентацию новой бюджетной версии ноутбука MacBook и обновленной версии планшета iPad и компьютера Mac. 

Как пишет газета Wall Street Journal, компания также должна представить планшет iPad Pro с более быстрым процессором и новыми датчиками с технологией распознавания лиц, а также компьютер Mac mini с обновленным процессором.

На презентации будет презентован новый недорогой вариант MacBook с более тихой клавиатурой и обновленным дисплеем.

Напомним, в середине сентября Apple провела презентацию новых смартфонов iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Автор: Тимур Румянцев
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