Ученые нашли способ улучшить регенеративную медицину с помощью «клеточной пыли»

Москва, 30 октября. Ученые из Национального центра научных исследований Франции, Национального института здоровья и медицинских исследований, Университета Париж Декарт и Университета Париж Дидро заявили, что регенеративная медицина может получить максимальную пользу от использования внеклеточных везикул, которых ранее называли «клеточной пылью».

Они опубликовали свое исследование в журнале ACS Nano. По словам специалистов, несмотря на то, что стволовые клетки обладают наибольшим терапевтическим потенциалом, регенеративная медицина может получить максимальное развитие от использования внеклеточных везикул, которых раньше специалисты называли «клеточной пылью».

Они протестировали везикулы на свинье для лечения послеоперационных кишечных свищей. Исследование выявило, что локальные инъекции геля, содержащего эти везикулы, в свищ приводят к полному закрытию раны.