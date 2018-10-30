Победительница EuroSkills 2018: Хочется создать что-то очень уютное, маленькое, с хорошим сервисом

В конце сентября в Будапеште прошли соревнования профессионального мастерства EuroSkills 2018. Сборная России вернулась оттуда триумфатором — нашим ребятам впервые удалось занять первое место как в медальном, так и в балльном зачете конкурса. ФАН поговорил с золотой медалисткой, победительницей в компетенции «Администрирование отеля» Виталией Яковенко о подготовке чемпионов, уровне выпускников столичных колледжей и их перспективах устроиться на работу.

— ​Как вы попали в гостиничный бизнес?

— Мы с родителями много путешествовали, когда я была ребенком, останавливались в красивых отелях. Меня всегда привлекали эти вазы с цветами, улыбчивые люди, и мне нравилось представлять себя в этом деле. Я уже тогда поняла, что свяжу свою жизнь с гостиничным бизнесом. В 15 лет я поступила в колледж и тут уже начала формировать карьеру в этой отрасли. У нас было много практики. Начинали с работы горничными, потому что любой специалист должен знать с низов, как устроен отель. Потом мы работали в качестве супервайзеров, в департаменте guest relation, который занимается размещение vip-гостей: встреча, предоставление подарков, решение конфликтных ситуаций, ответы на всякие письма и жалобы гостей. Колледж дает отличную возможность попробовать себя именно в работе.

На 4 курсе мне предложили принять участие в конкурсе. Я тогда мало что знала про WorldSkills, но я из категории людей, которые берутся за все возможности, которые предоставляет жизнь, и я конечно же согласилась. Было много чемпионатов, вначале первый этап – это московский чемпионат. Я стала лучшей. После был полуфинал, он проходил в Якутии. Студенты там собираются со всей России, и перед тобой стоит задача выиграть в своем округе. То есть мне необходимо было выиграть у ребят из Центрального округа. Я заняла первое место, и попала в финал Чемпионата России. Он проходил в Краснодаре, и мне удалось стать чемпионом России в 2017 году. Затем мне предложили вступить в сборную и готовиться к чемпионатам международного уровня. Национальная сборная дает возможность попробовать себя и посоревноваться с ребятами из других стран. В Италии проходил такой же чемпионат, как у нас в Краснодаре, и нам предложили принять участие в этом конкурсе. Мы выступали вне конкурса, так как они выбирали лучшего итальянца, который будет представлять страну на EuroSkills в Будапеште.

— Вы сейчас работаете?

— Да, работаю, но времени на это остается не так много, потому что очень много тренировок. Сейчас мы будем готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Казани в августе 2019 года. В момент, когда я нахожусь в Москве, я передаю знания молодому поколению. Мы готовим ребят к новым чемпионатам. Есть такой интересный проект «Кружок от чемпиона». Это кружок для школьников восьмых классов. Ребятам нравится это дело, они записываются в кружок и раз в неделю приходят на протяжении минимум трех месяцев. Чем интересен проект? Многие ребята поступают в колледж или университет и понимают, что это им не нравится. Мы же даем краткий курс введения в специальность. Они могут попробовать и понять на раннем этапе – идти им дальше или нет.

— Он по субботам проходит? Как «Суббота московского школьника»?

— Нет. Это будний день. Обычно в 16:30, когда закончились занятия в школе.

— Много людей приходит?

— По-разному. В среднем набирается человек 20-25. Некоторые, конечно, перестают ходить, поняв, что им это не интересно. Но многие зацепляются, поступают потом в наш колледж. То есть они видят себя в этом деле.

— Вернемся к соревнованиям. Где вы тренируетесь?

— Изначально была подготовка на базе колледжа — до того, как я попала в национальную сборную. Преподаватели занимались с нами, оставались после уроков, становились за стойку, отрабатывали разные ситуации. Преподаватель становится актером: он недовольный гость, или пьяный гость, гость, у которого что-то сломалось. Преподаватель вводит тебя в стресс, а ты должен грамотно выходить из ситуации. Когда я попала в национальную сборную, у нас был уже иной уровень. Тренировки намного длиннее. На протяжении года и даже больше я жила на два города: Тюмень и Москву. Обычно две недели тренировка проходит в Тюмени в составе национальной сборной, две недели в Москве. В Тюмени у нас специально подобранный педагогический состав сборной. Это профессионалы, люди из бизнеса, у них по десять лет работы в отелях и более. Эти люди говорят на английском языке в совершенстве и могут тебя обучить. Также они выступают в качестве психологов, обучают деловой переписке и этикету.

— Почему в Тюмени?

— Тюмень выиграла тендер на постройку Межрегионального центра компетенций. На специальной площадке готовятся сборные сферы услуг: ресторанный бизнес, парикмахерское искусство, социальный медицинский уход, гостиничный бизнес. Есть все необходимое оборудование для продуктивных тренировок. Мы тренируемся с утра до вечера шесть дней в неделю.

— В Москве таких комплексов нет?

— Мы в основном в Тюмени тренируемся. Но вот ребята, которые на год младше, сейчас в Москве тренировались и тоже стали чемпионами России. В Царицыно очень хорошая подготовка перед вступлением в национальную сборную.

— С департаментом образования как-то контактируете? Они вам помогают?

— Да, конечно. Департамент сейчас премии очень хорошие разрабатывает для выпускников, которые выиграли соревнования. В плане мотивации. Чтобы они оставались в колледже и растили новых чемпионов. Если какие-то вопросы возникают, им всегда можно позвонить. Если надо в каких-то мероприятиях поучаствовать, я тоже всегда приезжаю, помогаю.

— А с главой департамента образования Исааком Калиной общаетесь? Он выходил на связь?

— Да, как-то на селекторе я рассказывала про свою программу обучения, Исаак Иосифович очень поддержал. Сказал, что я позитивный человек, предложил проводить мне тренинги по позитивному настрою. Сейчас мы с преподавателями планируем разработать такую программу. Может быть, это будет единоразовое мероприятие, может быт, курс.

— В департаменте часто говорят, что среднее профессиональное образование в Москве стало гарантом устройства на работу. На ваш взгляд, это правда?

— Да, правда. Чем отличается среднее профессиональное образование от высшего? Во время получения высшего образования очень мало практики. У нас же около 50% обучения занимает практика. Причем практика в хороших отелях. Наш отель работает с крупными отелями, такими как «Балчуг-Кемпински», «Лотте», «Арарат-Хайят». То есть действительно пятизвездочные отели категории luxury. Попадая туда, ты проходишь много ступеней, начиная от хаускипинга, заканчивая службой приема-размещения. Некоторые ребята уходят в sales. Многим предлагают дальше работать. Когда я работала в «Балчуг-Кемпински», мне тоже предлагали остаться. Но тогда я выбрала педагогику. Так что среднее профессиональное образование в Москве сегодня дает очень много возможностей устроиться на работу.

— Насколько отличаются выступления в России и на международном уровне?

— У нас очень ответственно подходят к оборудованию площадки. Все необходимое есть, и высокая конкуренция. Что касается международных соревнований, они немножко халатно относятся ко всему. У нас на соревнованиях, например, даже не было принтера. То есть они говорили, что у нас отель paper free. Мне кажется, принтер просто не закупили. Сложно представить себе работу администратора без принтера, это основное звено. С одной стороны, было легче – процедуры упрощены. Но мы-то в национальной сборной знаем, как должно быть. И это было сложно, с определенной стороны. Также в европейских соревнованиях по понятным причинам конкуренция выше. Но у нас больше заданий, они интереснее, и надо сделать больше действий, чтобы выиграть.

— Желание пробиться на мировой этап есть?

— Конечно! Столько сил и столько времени было вложено! С 2016 года я в Euro WorldSkills, третий год пошел… Желание есть, буду готовиться, стараться. Будет сложнее, потому что будет больше стран, будет новый уровень. WorldSkills – это очень интересный проект. Он дает возможность развиваться в качестве педагога и наставника. После ты можешь сертифицироваться, проводить чемпионаты, ты можешь выступать в качестве тренера.

— Грант от Сергея Собянина за победу уже получили?

— Да, уже все выплачено. В этом плане все отлично.

— На что потратили призовые?

— Я очень хочу открыть свое дело. Это будет либо мини-отель, либо хостел. По началу, что-то маленькое. Конечно, миллиона не хватит, нужно еще работать и копить. Хочется создать что-то очень уютное, маленькое, с хорошим сервисом. Чтобы все детали были проработаны. Вероятно, я сама сначала там буду сутками работать, чтобы заработать хорошую репутацию. Чтобы, было чистый и уютно, чтобы туда всегда хотелось возвращаться.