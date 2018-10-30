Суд отказался изменить приговор пермскому пенсионеру за выросший на огороде мак

Пермь, 30 октября. 64-летний ветеран труда Игорь Трошев, осужденный за разросшийся в его огороде мак, останется отбывать наказание в местах лишения свободы. Приговор пенсионеру оставил в силе Пермский краевой суд.

Решение зачитал судья Владимир Галяра, председательствующий на процессе.

«Судебная коллегия постановила оставить приговор Пермского районного суда без изменений», — сказал он.

Гособвинение настаивало на смене категории преступления на менее тяжкую, чтобы признать преступление среднетяжким, о чем сообщил журналистам адвокат Егор Михайлов. В данной ситуации осужденного могли освободить от наказания по нереабилитирующим обстоятельствам. Сам Трошев настаивает на полной невиновности, предложенный же прокурором вариант подразумевал признание осужденным вины. В связи с этим защита несогласна с гособвинением. По словам юриста, в президиум Пермского краевого суда будет подана кассационная жалоба. Приговор суда также будет обжалован.