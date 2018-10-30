Росконтроль проверил качество 9% творога в российских магазинах

Москва, 30 октября. Эксперты Росконтроля провели проверку 9% творога, который можно встретить на полках российских магазинов. Специалисты не смогли найти продукт, который могли бы рекомендовать к покупке.

Совместно с ФГАНУ «ВНИМИ» и ФБУ «Ростест-Москва» исследователи Росконтроля проверили по 50 показателям продукт семи производителей: «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки», «Искренне Ваш». В ходе проверки растительных жиров ни в одном из творогов выявлено не было, однако в продукте бренда «Останкинское» специалисты нашли крахмал.

«В крахмале как таковом ничего опасного или вредного нет. Но в составе натуральных молочных продуктах он не должен использоваться как немолочный компонент», — пояснил глава аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Андрей Мосов.

По его словам, крахмал позволяет производителю сделать продукт более густым и замаскировать некачественное исходное сырье.

Творог брендов «Милава», «Домик в деревне» и «Коровка из Кореновки» также не удовлетворил специалистов. Продукт данных производителей содержит в сотни раз меньше молочнокислых бактерий, чем положено. Кроме того, в твороге «Останкинское» и «Искренне Ваш» содержалась плесень, также в продукте производителей «Искренне Ваш», «Милава» и «Дмитровский молочный завод» было зафиксировано значительное превышение содержания дрожжей.

По итогам проверки Росконтроль занес все рассмотренные образцы в черный список.