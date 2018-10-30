«Последствия будут катастрофическими»: эксперты объяснили нежелание Украины разрывать договор по Азовскому морю

Украина не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Российской Федерацией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, а его разрыв грозит лишь возникновением очередного территориального спора, с таким заявлением во вторник выступил заместитель главы министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, депутат Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил о необходимости отменить это соглашение. Позднее Киев заявил, что разрывать его не будет.

«Когда мы продолжаем настаивать на том, что его [соглашение о совместном использовании Азовского моря] необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует», — сказала Зеркаль.

При этом она обвинила РФ в «нарушении права Украины как прибрежного государства».

«С точки зрения дополнительных прав, Украина ничего не получит [от денонсации соглашения], мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря», — заявила Зеркаль.

Всплеск бесстрашия сошел на нет

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Украина недавно пережила всплеск бодрости и бесстрашия: грозила чуть ли не войной с Россией на Азовском море. В украинской прессе были даже публикации о том, что Крымскому мосту долго не простоять. «Пугали» Россию разрывом договора по Азовскому морю, не понимая, какие будут последствия.

«Теперь слова взяты обратно, и произошло это в первую очередь под давлением Европы. В частности, комиссар по внешним делам ЕС Федерика Могерини заявила об обеспокоенности ситуации в Черном и Азовском морях, напомнив о том, что эти моря «европейские». Это был намек Киеву успокоиться. Понятно, что Брюссель закрывает глаза на такие факты, как похищение судна «Норд» и его экипажа, и заявление по «европейскому» Азову — это демонстрация испуга. Европа боится нового конфликта.

Тем не менее к позиции Брюсселя Порошенко приходится прислушиваться, так как от ЕС зависит помощь его режиму накануне президентских выборов. В принципе, история с «отозванной» угрозой по Азову показывает, какую тактику избрал режим в Киеве: тактику шантажа. Впрочем, ничего нового», — пояснил Игорь Рябов.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Зеркаль.