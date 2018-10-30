Последствия будут катастрофическими: эксперты объяснили нежелание Украины разрывать договор по Азовскому морю
Украина не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Российской Федерацией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, а его разрыв грозит лишь возникновением очередного территориального спора, с таким заявлением во вторник выступил заместитель главы министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Напомним, депутат Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил о необходимости отменить это соглашение. Позднее Киев заявил, что разрывать его не будет.
«Когда мы продолжаем настаивать на том, что его [соглашение о совместном использовании Азовского моря] необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует», — сказала Зеркаль.
При этом она обвинила РФ в «нарушении права Украины как прибрежного государства».
«С точки зрения дополнительных прав, Украина ничего не получит [от денонсации соглашения], мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря», — заявила Зеркаль.
Всплеск бесстрашия сошел на нет
Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Украина недавно пережила всплеск бодрости и бесстрашия: грозила чуть ли не войной с Россией на Азовском море. В украинской прессе были даже публикации о том, что Крымскому мосту долго не простоять. «Пугали» Россию разрывом договора по Азовскому морю, не понимая, какие будут последствия.
«Теперь слова взяты обратно, и произошло это в первую очередь под давлением Европы. В частности, комиссар по внешним делам ЕС Федерика Могерини заявила об обеспокоенности ситуации в Черном и Азовском морях, напомнив о том, что эти моря «европейские». Это был намек Киеву успокоиться. Понятно, что Брюссель закрывает глаза на такие факты, как похищение судна «Норд» и его экипажа, и заявление по «европейскому» Азову — это демонстрация испуга. Европа боится нового конфликта.
Тем не менее к позиции Брюсселя Порошенко приходится прислушиваться, так как от ЕС зависит помощь его режиму накануне президентских выборов. В принципе, история с «отозванной» угрозой по Азову показывает, какую тактику избрал режим в Киеве: тактику шантажа. Впрочем, ничего нового», — пояснил Игорь Рябов.
Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Зеркаль.
«Сначала Киев говорит о военных базах и войсках НАТО в Азовском море, а как дело доходит до первого шага — выхода из договора с Россией, — сразу ощущает возможные последствия. А они будут катастрофическими. Наша страна фактически может вернуть Азовскому морю статус внутрироссийского, а Украина будет довольствоваться небольшой прибрежной морской гаванью. И то временно. Возможно, что статус украинских судов будет изменен, а их проход через российские территории, в случае возникновения военной опасности, будет запрещен. Оттого и договор выступает одним из последних документов, спасающих Украину от полного лишения азовской акватории», — резюмировал эксперт.