В России могут ужесточить наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП

Москва, 30 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Государственную думу законопроекты о повышении уголовной ответственности водителей транспортных средств, скрывшихся с места совершения серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Документы опубликованы на сайте российского правительства. Изменения ожидаются в статьях 264 Уголовного кодекса и 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В частности, предлагается усилить ответственность водителей, нарушивших ПДД и скрывшихся с места аварии на дороге, при условии наступления тяжких последствий.

В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит заполнить пробел в уголовном законодательстве. Напомним, законопроекты были рассмотрены и одобрены на заседании кабинета министров 25 октября.

Сейчас, если водитель оставляет место ДТП, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.