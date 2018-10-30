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В Мурманске затонул плавучий док, появилось первое видео

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В Мурманске затонул плавучий док, появилось первое видео

Мурманск, 30 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места затопления плавучего дока, где ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов».

По информации источника, в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали крейсер «Адмирал Кузнецов».

Известно, что инцидент случился в ходе доковых работ, в результате перебоя в подаче электрической энергии цистерны ПД-50 заполнились — док моментально ушел под воду.

Представитель АО «82-й судоремонтный завод» подчеркнул, что авианесущий крейсер совершенно не пострадал, его уже отбуксировали к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

Отмечается, что в результате инцидента жертв нет.

Согласно списку аффилированных лиц АО «82-й судоремонтный завод», 0,0001% его акций принадлежит государству в лице военного ведомства РФ, все остальные — дочерней компании «Роснефти».

Автор: Алексей Громов
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